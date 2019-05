Élections européennes : les candidats mobilisent les électeurs

Tous les responsables politiques appellent les électeurs à voter le 26 mai 2019, à l'occasion des élections européennes. Pour le Premier ministre, même si les candidats et leurs programmes ne sont pas bien connus, "le choix devra se faire dimanche, car lundi, c'est trop tard". Quant à la présidente du Rassemblement national, elle affirme qu'il faut notamment "se faire entendre, se faire respecter, arrêter de subir et venir voter".



