Elections européennes : les candidats ont voté de bon matin

Les bureaux de vote ont ouvert très tôt ce matin du 26 mai 2019. Les têtes de liste et de parti n'ont pas traîné pour se rendre aux urnes. Sous l'œil avisé des caméras, chacun a glissé son bulletin dans l'urne le sourire aux lèvres, parfois avec une pointe d'humour. Les époux Macron, quant à eux, ont voté à la mairie du Touquet avant de regagner l'Elysée.



