Élections européennes : les étapes à suivre pour figurer sur la liste électorale

Les élections européennes auront lieu le 26 mai 2019. Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur la liste électorale. Pour ce faire, il faut se rendre auprès de sa mairie, se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Les électeurs auront jusqu'au 31 mars pour s'inscrire. À Landerneau, dans le Finistère, près de 400 personnes se sont inscrites sur les listes électorales, soit 150 électeurs de plus qu'en 2018.



