Européennes : Nathalie Tomasini, avocate de Jacqueline Sauvage, à la tête d’une liste féministe

Pour l'aider à mener son combat, l'avocate s'est entourée d'une équipe "pas colorée politiquement, transversale, composée de différents acteurs de la société civile". Nathalie Tomasini a dévoilé en exclusivité à LCI les 21 premiers noms de sa liste. On y trouve des victimes de violences familiales et conjugales comme Alexandra Lange, défendue par Nathalie Tomasini et son associée Janine Bonagiunta en 2012 pour le meurtre de son mari et acquittée ; Sylvie Marot, fille de Jacqueline Sauvage ; Alizée Bernard, autrice d'un livre sur les violences conjugales dans la police et la gendarmerie. Sont également présents des artistes comme Stéfanie Renoma, styliste et photographe et Xavier Lemaître, acteur ; les chefs d'entreprises Olivier Dardelin et Olivier Bachellerie ; la docteure en psychiatre et victimologue Hélène Adda ; le professeur de philosophie Alexandre Palmieri ; les avocats Gérald Pandelon et Olivia Lauret ; les journalistes Clarisse Verrier, Virginie Mantione et Henri Delorme ; le fondateur de l'ONG "Equilibre" Alain Michel. "Il nous manque quelques hommes, une dizaine. Ils se sentent moins concernés étonnamment", regrette l'avocate. "Alors que je pense que nous défendons des valeurs universelles."





Si Nathalie Tomasini se dit à la tête d'une liste "féministe", car "le féminisme est un humanisme", son programme dépasse la déclaration d'intention et la seule cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. A LCI, elle a expliqué souhaiter "imposer un pouvoir décisionnel équilibré et obliger légalement de rémunérer les hommes et les femmes au même niveau sous peine de sanctions". En matière d'écologie, elle propose d'"obliger les compagnies pétrolières à financer la transition écologique et faire prendre conscience que la prise en considération des femmes dans les instances décisionnelles est fondamentale dans l’écologie". Elle propose également la "refonte de la fiscalité pour moins taxer les revenus du travail" et l'instauration d'une "immigration équilibrée par rapport aux capacités financières des pays à accueillir des migrants".