Elections européennes: que pense Nicolas Dupont-Aignan du duel Le Pen-Macron ?

La campagne pour les Européennes entre dans sa dernière ligne droite. L'occasion pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, de livrer son point de vue sur le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon lui, celui-ci n'a aucun sens et enferme les Français dans un vote par défaut. Pourtant, il s'agit d'un scrutin proportionnel où on peut voter par adhésion.



