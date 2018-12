Elections européennes : Ségolène Royal prête à s'engager sur une liste en tant que numéro 2

"Il faut que tout le monde fasse un effort : à situation grave, convergence exceptionnelle". Voilà l'état d'esprit de Ségolène Royal à six mois des élections européennes, indique Le Parisien. Ainsi pour éviter la "division" des forces écologistes, l'ancienne ministre de l'Environnement se dit prête à participer à une liste dont elle ne prendrait pas la tête. Elle l'a annoncé lors d'une rencontre au Sénat avec une trentaine de parlementaires, dont des socialistes, des représentants du groupe "Liberté et territoire" et l'écologiste Esther Benbassa, a rapporté à l'AFP Guillaume Garot, député de Mayenne proche de Ségolène Royal.





"Elle a indiqué qu'elle ne ferait pas de la tête de liste un préalable, elle sera numéro 2 si ça permet d'avancer", a-t-il expliqué. "La gravité de la crise climatique ne supporterait pas une division des listes qui soutiennent l'écologie, il est de ma responsabilité de tout faire pour le rassemblement d'une offre politique forte", a expliqué Mme Royal à l'AFP. "La question la plus cruciale est celle du climat. Toutes les autres, comme la justice sociale, y sont liées", a-t-elle ajouté.