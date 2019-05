Élections européennes : tous les pays ne votent pas le 26… quand connaîtra-t-on leurs résultats ?

Du 23 au 26 mai prochain, les 28 pays de l'Union européenne voteront pour élire les 751 membres du Parlement européen. Comment se déroule le scrutin ? Si les 427 millions d'électeurs ne glisseront pas leur bulletin dans l'urne le même jour, les résultats seront quant à eux dévoilés au même moment.





Les premiers à voter lors des élections européennes 2019 sont les Pays-Bas et le Royaume-Uni. C'est jeudi 23 mai que les Néerlandais et les Britanniques sont appelés aux urnes. Les bureaux de vote ouvriront à 7 heures du matin, et fermeront leurs portes à 22 heures le même jour. Les Irlandais et la République Tchèque voteront le 24 mai, suivies de Malte, la Slovaquie et la Lettonie le 25 mai.





Toutefois, la majorité des pays voteront le dimanche 26 mai. Quand les résultats des pays européens seront-ils dévoilés ? Il faudra attendre la fermeture de l'ensemble des bureaux de votes des pays qui participent au scrutin. Et il s'agit de l'Italie, dont les derniers bureaux de vote fermeront à 22 heures le 26 mai.