Élections européennes : un référendum pour ou contre Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron se concentre de plus en plus dans la bataille des élections européennes. Au cours d'une prise de parole, il a déclaré qu'il allait "mettre toute son énergie pour que le Rassemblement national ne soit pas en tête". Pour Marine Le Pen, la présidente du RN, les élections européennes sont "donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron". "S'il perd cette élection, alors il devra partir", a-t-elle ajouté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/05/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.