Élections européennes : une majorité des électeurs EELV et PS-Place publique reconnaissent des proximités entre les deux listes

POLITIQUE - Selon un sondage Harris Interactive / Agence Epoca pour LCI publié ce dimanche, les électeurs Europe Ecologie-Les Verts et PS-Place publique sont une majorité à identifier une proximité entre leur liste et celle de leur adversaire, à la fois dans le projet politique et de la vision de l’Europe. Yannick Jadot ferme pourtant toujours la porte à une union avec Raphaël Glucksmann.