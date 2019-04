Le Pen et Mélenchon lancent un emprunt populaire : la galère de l'opposition pour financer la campagne des européennes

Ce n'est pas la plus chère des campagnes... encore faut-il trouver l'argent pour la financer. Ces dernières semaines, plusieurs responsables politiques de l'opposition ont témoigné de leurs difficultés à souscrire un prêt auprès des banques, de plus en plus frileuses selon eux pour accompagner des candidats aux élections. Une situation qui les oblige à recourir à d'autres méthodes, malgré les subventions publiques qu'ils reçoivent chaque année.





Au sein de La France insoumise, dont la liste est conduite par Manon Aubry, Jean-Luc Mélenchon vient de lancer un "emprunt populaire" auprès de ses sympathisants face au refus des banques de prêter de l'argent en vue du scrutin du 26 mai. Un pari a priori gagnant. Selon le leader insoumis, près de 700.000 euros ont été collectés seulement en quelques heures sur la plateforme dédiée du mouvement, Finactions. Une somme qui vient s'ajouter aux dons déjà reçus depuis le 15 janvier, soit 190.000 euros.