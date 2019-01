François-Xavier Bellamy, tête de liste LR aux Européennes, sur LCI : "Je ne vais pas m'excuser d'être qui je suis"

Figure du "renouvellement" de la droite pour les uns, personnalité conservatrice et trop marquée idéologiquement pour les autres, François-Xavier Bellamy divise au sein de LR. Le jeune philosophe de 33 ans, nommé tête de liste aux Européennes mardi soir par son parti, s'exprimait pour la première à la télévision fois depuis sa désignation, mercredi matin sur LCI.





Connu pour certaines prises de position polémiques, notamment contre l'IVG et le mariage pour tous, ce professeur, dont le seul mandat politique est celui d'adjoint à Versailles, a tenté de répondre aux doutes qui persistent dans son propre camp, où les sensibilités les plus modérées s'inquiètent d'un tournant droitier du parti dirigé par Laurent Wauquiez. "François-Xavier Bellamy ne coche pas toutes les cases" pour diriger la campagne, a reconnu le président du Sénat Gérard Larcher, mercredi sur France 2, mais il s'inscrit dans un collectif et "un projet européen". "Le trio veut affirmer une forme d'harmonie retrouvée", a estimé le sénateur, qui s'était opposé à cette nomination.





"C’est normal que chacun puisse exprimer ses sentiments", a répondu François-Xavier Bellamy sur LCI. "J'étais moi-même très surpris d'être désigné. Je dois faire mes preuves. Mais je ne vais pas m’excuser d'être qui je suis. J’assume mes positions passées. Je ne compte pas passer cette campagne à me justifier sur des positions que j’ai pu prendre."