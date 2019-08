Municipales à Paris : vers une candidature alternative de Cédric Villani ?

"Il sait que sa candidature avait créé une dynamique et les conditions du rassemblement. Ça l'invite naturellement à réfléchir", souligne-t-on dans son entourage. Après cette déconvenue, Cédric Villani avait dénoncé "des habitudes d'appareil" et des décisions "suggérées à l'avance". De quoi peser sur le début de campagne dans la capitale, déjà plombé par les déclarations de Benjamin Griveaux, qui, selon Le Point, avait qualifié d'"abrutis" ses rivaux pour l'investiture lors d'une "conversation privée". Des propos qui "jouent sur le climat politique global", fait-on valoir dans le camp Villani : "Ça crée un climat qui peut inviter à, peut-être, une candidature alternative ou un recours". Les deux rivaux ont tout de même trouvé le temps de se rencontrer autour d'un verre le 22 juillet.





Du côté de Benjamin Griveaux, on écarte l'idée d'une telle candidature. "Je n'y crois pas. Villani, il a toute sa place avec nous", a réagi son porte-parole Sylvain Maillard sur le plateau de LCI. "Il y a un candidat qui est le candidat qui rassemble le plus, a martelé le député LaREM de Paris sur LCI. La réalité, c'est que les élus et les cadres de Paris sont très majoritairement, voire dans la quasi-unanimité, derrière Benjamin Griveaux et depuis des semaines".