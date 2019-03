Municipales à Paris : Mounir Mahjoubi candidat à l'investiture LaREM

Une nouvelle candidature qui intervient alors le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a d'ores et déjà indiqué son intention de se présenter lui aussi à l'investiture LaREM en vue des municipales. De son côté, il a assuré : "Je quitterai le gouvernement en cas de candidature à la mairie de Paris". Quant à Cédric Villani, actuel député LaREM de l'Essonne, il ne cache pas non plus ses ambitions et se dit "déterminé à aller jusqu'au bout".