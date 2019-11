Municipales à Paris : Rachida Dati officiellement investie par Les Républicains

La favorite a été choisie. Ce mercredi soir, les Républicains (LR) ont désigné leur candidate pour les prochaines municipales à Paris en la personne de Rachida Dati. La maire du 7e arrondissement de Paris était en concurrence avec Marie-Claire Carrère-Gée, conseillère du 14e arrondissement et présidente du groupe LRI (Les Républicains et indépendants). Chacune leur tour, les deux aspirantes à l'investiture ont été auditionnées par les membres de la commission pour exposer leurs motivations en vue du scrutin de mars 2020.

L'investiture de Rachida Dati, qui s'était dit "intéressée", est tout sauf une surprise. "La droite n'a pas d'autres choix", indiquait un responsable LR à l'AFP avant la désignation. "On a essayé de chercher Baroin, Pécresse devait y aller, Calmels et Douste-Blazy on y a pensé... Tout le monde a décliné. On a même pensé à Sarkozy...", poursuit cette même source, sous couvert d'anonymat.