Benjamin Griveaux officiellement candidat à l'investiture LaREM pour les municipales à Paris

Benjamin Griveaux a mis fin, ce jeudi soir, à "un suspense absolument insoutenable". "Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris" a déclaré l'ancien porte-parole du gouvernement, abandonnant l'ironie pour retrouver son sérieux.





Dans un café situé place de la République, devant une centaine de soutiens, il a promis de porter "un projet profondément écologique", et a appelé à "en finir avec l'incessante alternance gauche-droite dont on ne comprend plus le sens".