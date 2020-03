Municipales : plusieurs responsables politiques appellent au report du 2nd tour, les experts consultés "en début de semaine"

"C'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour", a confirmé quelques instants plus tard le Premier ministre Edouard Philippe, indiquant la consultation des experts du conseil scientifique ainsi que les responsables des partis politiques "en début de semaine".

Plusieurs responsables politiques ont d'ores et déjà appelé au report du vote, prévu dimanche 22 mars. Yannick Jadot, chef de file d'EELV a demandé à Emmanuel Macron à décaler le second tour, affirmant que "ce scrutin ne peut pas être tronqué". Sur TF1, Bruno Retailleau (LR) a, lui, déclaré qu'il "faudra une loi pour repousser le second tour". Chez Les Républicains, son vice-président Guillaume Peltier s'est dit "prêt à envisager le report du second tour mais avec des critères transparents".

François Ruffin, député LFI de la Somme, a estimé avant 20 heures que "le maintenir serait mauvais pour la santé des citoyens, mais aussi pour celle de la démocratie". Puis a revu sa position, comme pour s'accorder sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon : "Que la décision soit prise rapidement, annoncée dès ce soir". En effet, le patron de LFI s'est remis à la décision du comité scientifique : "Si le gouvernement doit décider que le 2nd tour n'a pas lieu, alors il doit prendre ses dispositions le plus tôt possible pour que tout le pays puisse s'organiser".