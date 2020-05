Municipales : quelles conditions sanitaires pour organiser un second tour fin juin ?

ELECTIONS - L'organisation d'un second tour des élections municipales le 28 juin, réclamée par de nombreux élus locaux, pourrait se faire en l'absence d'une seconde vague épidémique sur le territoire. Mais ce scrutin serait marqué par des conditions sanitaires exigeantes.

Trois mois après le maintien du premier tour puis l'annulation du second tour des élections municipales, l'exécutif se retrouve confronté exactement au même dilemme : faut-il ou non organiser un scrutin dans un contexte sanitaire aussi incertain ? Edouard Philippe, qui devait échanger sur ce sujet mercredi soir avec les chefs de partis politiques, a promis une réponse dans les prochains jours sur l'éventualité d'un second tour dès la fin du mois de juin. Une telle décision nécessiterait dans tous les cas un décret avant la fin du mois de mai. Lors de leur visioconférence avec Emmanuel Macron, mardi, les maires ont réclamé unanimement l'organisation d'un second tour des municipales fin juin, potentiellement le dimanche 28, afin de clore la séquence électorale ouverte en mars dernier et brutalement interrompue par la crise du Covid-19. Ils ont toutefois, à l'instar du président de l'Association des maires de France, François Baroin, assorti leur demande d'une exigence de sécurité sanitaire. L'enjeu démocratique est assez clair. Si le scrutin tour devait être organisé après l'été, comme l'avait évoqué Edouard Philippe début avril, le premier tour pourrait être annulé dans près de 5000 communes où le conseil municipal n'a pas été désigné dès le 15 mars, contraignant les villes concernées à revoter intégralement. Dès le 19 mars, le Conseil d'Etat avait en effet prévenu que le second tour devait être impérativement organisé dans les trois mois suivant le premier tour, sous peine d'annulation.

Une campagne a minima

Dans son rapport rendu mardi, le Conseil scientifique a estimé qu'un scrutin organisé fin juin nécessiterait une évaluation de la situation sanitaire quinze jours plus tôt, avec la possibilité d'interrompre le processus électoral si la situation l'exigeait. Il a aussi formulé un certain nombre de recommandations sur la campagne et la tenue de cet éventuel scrutin. Les scientifiques ont notamment pointé les "risques sanitaires importants" pouvant être liés à cette campagne qui devra être "profondément modifiée", à commencer par la tenue des meetings électoraux, réunions ou encore distribution de tracts. "La campagne électorale doit être très réduite, très différente", a précisé le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. "Pas de campagne sur le terrain, pas de campagne sur la marché, pas de campagne à domicile", a-t-il assuré sur France 3. Durant la campagne du premier tour, en mars, les candidats avaient progressivement annulé leurs meetings et réduit leurs déplacements sur le terrain. Certains avaient opté pour des meetings "virtuels" afin de garder un lien avec les militants et les électeurs. Le premier tour s'était soldé par une abstention record.

Un recours massif à la procuration

Lors du premier tour, les personnes vulnérables avaient été encouragées à recourir massivement à la procuration afin d'éviter un déplacement dans les bureaux de vote. Une circulaire publiée une semaine avant le scrutin avait d'ailleurs simplifié les démarches, permettant par exemple la rédaction d'une procuration à domicile ainsi qu'au sein des Ehpad. Dans son rapport, le Conseil scientifique recommande aux autorités de prolonger la validité des procurations qui avaient été établies en vue du second tour annulé du 22 mars dernier. Une hypothèse qui semble réalisable. En l'état actuel, une procuration peut être établie pour un scrutin spécifique (premier tour, second tour ou bien les deux) ou pour une durée déterminée inférieure à un an, si l'électeur peut attester qu'il est de façon durable dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. De même, le Conseil scientifique propose de prolonger des mesures déjà prises en mars, s'agissant des personnes placées en quarantaine en raison d'une suspicion d'infection au coronavirus. Elles pourraient ainsi demander à un officier de police judiciaire de se déplacer pour établir la procuration. L'agent pourrait également se rendre dans les établissements du type Ehpad pour recueillir les demandes.

Des bureaux de vote sécurisés

Le 15 mars, date du premier tour, l'organisation du scrutin s'était accompagnée de mesures barrières, avec un filtrage des électeurs à l'entrée, une distance minimale entre eux, des équipements pour permettre le lavage des mains et la recommandation de venir avec son propre stylo pour l'émargement. Un éventuel second tour fin juin pourrait s'accompagner de mesures plus drastiques encore si les autorités retenaient les recommandations scientifiques. Le masque serait ainsi obligatoire lors des opérations de vote, avec de surcroît une visière de protection pour les membres du bureau de vote. Des parois de protection en plexiglas seraient également installées autour d'eux. Pour le dépouillement, un effectif minimal serait envisagé, avec le respect des distances minimales entre ces personnes. Enfin, les candidats en lice devraient s'abstenir d'organiser des soirées électorales et toute réunion en mairie à l'issue du vote.