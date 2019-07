Municipales 2020 : une majorité de Français souhaite voir leur maire se représenter

Un signe de confiance ? Selon une enquête de l'Observatoire de la démocratie locale, six Français sur dix souhaitent que leur maire actuel soit candidat pour le scrutin municipal qui se tiendra en mars 2020. L'étude conduite en partenariat avec le Cevipof (le centre d'étude politique de sciences-po) et l’Association des maires de France (AMF), publiée par Franceinfo et Le Parisien montre que la vie politique locale résiste encore à la confiance des Français.