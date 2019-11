Paris 2020 : la police municipale s'invite comme thème fort de la campagne

Anne Hidalgo a longtemps été contre la création d'une police municipale. Mais en janvier 2019, elle déclarait au Parisien : "Nous avons eu les attentats en janvier et novembre 2015. Depuis, la police nationale est plus mobilisée sur ces sujets et il y a un champ entier qui n’est pas assez traité : les questions de la tranquillité publique, du quotidien et de la façon dont on peut faire respecter les règles collectives. Il y a donc besoin de faire évoluer cette situation". Depuis plusieurs mois, ses services travaillent donc en relation avec le ministère de l'Intérieur pour mettre en place cette police de 3400 membres, que la maire souhaite "non armée".

"De notre côté tout est prêt. Nos agents sont déjà assermentés. Ils ont déjà été formés. Il n’y a plus que le verrou juridique à faire sauter", a indiqué au Parisien Colombe Brossel, l'adjointe socialiste chargée de la sécurité. Mais pour se transformer en police municipale, la Ville de Paris doit obtenir le statut et les droits, qui doivent être votés par les parlementaires. Problème : l’amendement de la loi engagement et proximité visant à inscrire la police municipale de Paris dans le code de sécurité intérieure a été rejeté en octobre au Sénat.