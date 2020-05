Municipales : Jacob demande au gouvernement "d'appliquer la loi qu'ils nous ont demandé de voter"

La date du second tour des municipales demeure inconnue. Le rapport du Conseil scientifique sur l’organisation du second tour des élections rendu mardi 19 juin ayant refusé d'endosser la responsabilité d'un nouveau report, sans toutefois s'y opposer, c'est pour l'instant fin juin que les 4892 communes concernées pourraient espérer voir arriver leurs nouvelles équipes dirigeantes. "Il est difficile d’anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir", écrivent les scientifiques qui rappellent "les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale". En somme, l'organisation du second tour à cette date n'est pas sans danger, loin s'en faut.

A l'heure où la question de sa tenue divise, le président du parti Les Républicains a plaidé pour organiser le second tour de l’élection au mois de juin "si les conditions sanitaires le permettent" : "Quand les choses semblent compliquées, il faut revenir aux bases simples, soit la loi du 23 mars" explique-t-il sur LCI. "Cette loi dit que lorsque les communes ont besoin d'un deuxième tour, ce deuxième tour devra se tenir au plus tard au mois de juin et que la date doit être fixée au Conseil des ministres au plus tard le 27 mai, il faut rester sur cette base". Selon lui, la polémique actuelle "est née du fait que le Président et le Premier ministre ne veulent pas assumer la décision qui est dans la loi qu'eux-mêmes ont fait voter", suggérant "des tensions entre eux". Et rappelle qu'il faut se cantonner aux règles de la loi pour que les choses soient plus simples. "C'est sa décision [au Premier ministre], qu'il la prenne : ça ne relève pas d'une décision du Parlement. Je vais lui dire ce mercredi soir cette position".

