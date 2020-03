Huit choses à savoir sur les élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Le premier tour aura lieu le dimanche 15 mars, le second le 22 mars. Les bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Dans certaines grandes villes (Paris, Lyon, Marseille…) les bureaux de vote ferment traditionnellement plus tard, soit à 20 heures.

Il existe quelques cas d’inéligibilité (article L230 et suivants du Code électoral ). Par exemples, les majeurs placés sous tutelle et curatelle ne peuvent être candidats aux élections municipales tout comme ceux déchus de leur droit de vote. L’article L231 du même code détaille également certaines incompatibilités.

Dans la nuit du vendredi au samedi, à partir de minuit, et jusqu'à la proclamation des résultats, le dimanche, il est interdit aux candidats et à leurs soutiens de distribuer des tracts, de diffuser par voie électronique et par tout moyen de communication des messages ayant un caractère de propagande électorale, de procéder au démarchage téléphonique des électeurs.

La campagne électorale du premier tour, qui a débuté officiellement le lundi 2 mars, se termine la veille du scrutin, soit le 14 mars à minuit. Celle pour le second tour se déroulera du 16 mars au 21 du même mois, veille du second vote.

Pour les communes de moins de 1000 habitants, le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux tours. Pour être élu dès le premier tour, un candidat doit réunir la majorité absolue (+ de 50% des voix) et le vote d’au moins 25% des électeurs inscrits. Dans ce cas, les sièges restants sont répartis au second tour entre les candidats obtenant le plus grand nombre de voix. Lorsque le premier tour ne remplit pas les conditions précédemment évoquées, un second tour est organisé et les sièges sont répartis en fonction des listes rassemblant le plus de voix (majorité relative).

Pour les communes de plus de 1000 habitants, c'est un scrutin de liste, à deux tours et proportionnel (avec prime majoritaire à la liste arrivée en tête). Si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés alors elle reçoit la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sont répartis directement à la représentation proportionnelle entre toutes les listes récoltant au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle ayant la majorité absolue, en fonction du nombre de votes obtenus. Si aucune liste ne dispose de la majorité absolue au premier tour, toutes les listes gratifiées d’au moins 10% des suffrages exprimés peuvent se maintenir. Les listes récoltant entre 5 et 10% des suffrages peuvent fusionner avec une liste présente au tour suivant. Au terme du deuxième tour, la liste ayant récolté le plus de voix (majorité relative) reçoit d’emblée la moitié des sièges en jeu. L’autre moitié est ensuite répartie proportionnellement entre toutes les listes, y compris la liste majoritaire, en fonction de leur nombre de voix.