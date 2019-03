Rachida Dati dit non aux européennes mais oui aux municipales à Paris

Celle qui est actuellement édile du très chic 8e arrondissement assure : "A Paris, il est urgent de changer de politique et je proposerai de le faire. Je m'y engagerai sans hésitation. (...) Je réfléchis très sérieusement à cette candidature". Et Rachida Dati d'ajouter, à propos d'une ville acquise à la gauche depuis 20 ans : "Paris a toujours été la ville de toutes les promesses, celle de l'émancipation où se réalisent les rêves et les ambitions. Paris répond-elle toujours à cette promesse ? Je ne le crois pas. Je veux redonner à Paris cette ambition".