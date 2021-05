Régionales : "Tout l’objectif pour le RN est de fracturer la droite", explique Jérôme Fourquet

"Pour le RN, les chances de remporter une région sont les plus importantes en Paca". Selon Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'institut de sondage Ifop, "les sondages sont très serrés" dans la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur entre le candidat des Républicains, Renaud Muselier, et celui du RN, Thierry Mariani, d'ailleurs ancien membre de LR.

Invité de la matinale de LCI ce vendredi 31 mai, Jérôme Fourquet explique qu'"en cas de triangulaire", c'est-à-dire si la gauche se maintient au second tour, "le RN est en tête". Or, Jean-Laurent Félizia, candidat de gauche sur une liste associant EELV, le PS et le PCF, a déjà indiqué dans les colonnes de Libération qu'il pourrait envisager de se maintenir au second tour. "Je pourrais assumer cette volonté de rester dans l’échiquier politique avec un RN majoritaire", a-t-il ainsi assuré.

Pour l'autre scénario, qui opposerait en "duel" le RN et LR, les sondages sont "à touche-touche".