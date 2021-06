Elections régionales : masques, distanciation... quel protocole à suivre pour aller voter dimanche ?

Crise sanitaire oblige, il faudra prendre des précautions et respecter quelques consignes pour aller voter ce dimanche. Pour le deuxième scrutin organisé depuis le début de la pandémie, un an après les municipales, ces élections régionales et départementales se dérouleront dans des conditions de vote particulières.

Tout d'abord, le nombre d'électeurs présents simultanément à l'intérieur des bureaux sera limité à trois ; six si le bureau de vote régional et le bureau de vote départemental sont situés dans la même salle, indique une circulaire du ministère de l'Intérieur datée du 28 avril 2021. Pour permettre le respect de la distanciation, l'aménagement des bureaux de vote devra limiter au maximum les contacts et assurer une distance d'au moins 1,5 m entre les électeurs. Un marquage au sol indiquera à chaque étape (au niveau de la table de décharge, avant l'isoloir, entre l'isoloir et la table d'émargement) aux électeurs où se positionner et attendre. A l'extérieur des lieux de vote, une file d'attente prioritaire devra être proposée aux personnes vulnérables.

Le port du masque sera obligatoire pour tout le monde, il ne pourra être retiré que sur demande des assesseurs pour vérifier l'identité des votants. Chaque bureau devra proposer la mise à disposition d'un point de lavage des mains ou gel hydro-alcoolique à l'entrée et à la sortie en deux points distincts. Enfin, les lieux devront être aérés régulièrement tout au long de la journée, et les poignées, tables, chaises, stylos, urnes, isoloirs nettoyés avant et après chaque tour de scrutin. Il est d'ailleurs recommandé, si vous le pouvez, de prendre votre propre stylo pour signer les listes d'émargement.