Pour Frédéric Péchenard, LR doit "perturber le match Macron/Le Pen"

Interrogé par Jean-Michel Aphatie sur la division de la droite et son positionnement, Frédéric Péchenard s'est démarqué des positions de Guillaume Peltier, n°2 des Républicains qui a affirmé qu'il ne croyait pas au "front républicain" et qu'il "voterait blanc" en cas de duel au second tour entre Renaud Muselier et Thierry Mariani en Paca : pour Frédéric Péchenard, "il n'y a pas d'accord possible avec le Rassemblement national."

L'ancien patron de la Police nationale a aussi affirmé sa volonté de travailler encore six ans au côté de Valérie Pécresse. "Je suis son vice-président depuis six ans, sérieusement, sincèrement, c'est une excellente Présidente de région", a déclaré le candidat, insistant sur le bilan de la présidente de région.

"Elle a montré une rigueur budgétaire et un sérieux. Quand nous sommes arrivés, le budget était de 60% de fonctionnement et 40% d'investissement. La majorité du budget servait à entretenir la machine, aujourd'hui on a inversé la tendance. Elle a montré que c'était une excellente gestionnaire. Elle a aussi montré pendant la crise sanitaire qu'elle était aussi capable de gérer des crises. S'il y a eu des masques il y a un an, c'est grâce à la région", a-t-il développé avant de conclure, "cela fait six ans qu'on travaille à l'amélioration des investissements en Île-de-France et il faut que Valérie Pécresse puisse continuer encore six ans."