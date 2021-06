Régionales : une enquête révèle un lien entre abstention et défiance envers la vaccination

Le Centre de recherches politiques de Sciences Po, qui a ensuite testé deux groupes d'âge (plus ou moins de 55 ans) pour cette question, constate "que la différence de l’indice de participation aux élections régionales est du même ordre – environ vingt points – entre les deux groupes d’âge selon que l’on a une attitude positive à l’égard du vaccin ou une attitude distante ou réticente". Dès lors, "le lien entre les deux attitudes (adhésion vaccinale et participation électorale, NDLR) est donc bien réel", peut-on lire dans l'enquête.

Les mêmes travaux mettent aussi en évidence un lien entre la participation au premier tour des régionales, l'adhésion vaccinale et le niveau de revenus des répondants, même si seuls ceux de moins de 55 ans sont étudiés sur ce point. Ainsi, les plus modestes (moins de 1400 euros mensuels) sont seulement 27% à déclarer qu'ils se rendront aux urnes le 20 juin, et sont 29% à adhérer à la vaccination. Dans le même temps, les plus aisés (plus de 4500 mensuels) sont 54% à déclarer qu'ils iront voter dimanche, et 57% à adhérer la vaccination.