La gauche unie derrière Najat Vallaud-Belkacem ? Éric Piolle raille une proposition "incongrue"

Interrogé sur une possible alliance derrière l’ancienne ministre de François Hollande, l’édile isérois a préféré en sourire. "Que Najat Vallaud-Belkacem, qui était élue auprès de (Gérard) Collomb et ministre de Manuel Valls, puisse dire 'Tiens, venez derrière moi', ça va sembler un peu incongru à tout le monde. C’est quand même pas la logique politique, et les aspirations des gens."

Dans une interview aux trois grands quotidiens de la région, Le Progrès, Le Dauphiné Libéré et La Montagne, l’ancienne ministre de François Hollande, qui a officialisé samedi sa candidature, explique vouloir incarner "une alternative" à la politique de Laurent Wauquiez, qui s'était emparé de la région en 2016 et qu'elle taxe de "clientélisme" et de "court-termisme". Outre le PS, sa liste rassemble à ce jour le PRG, Cap écologie et la Gauche républicaine et sociale.