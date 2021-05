Régionales en Paca : chronique d'une semaine de pagaille entre Renaud Muselier, LaREM et LR

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur sera-t-elle vraiment le laboratoire des élections, présidentielle et législatives, de 2022, comme certains le pensent ? L'hypothèse n'est pas vraiment rassurante, au vu de la semaine qui vient de s'écouler, entre tractations, reculades et déchirements au sein de la droite française. Une tragédie en plusieurs actes qui met en scène au moins trois principaux protagonistes, la majorité présidentielle, Les Républicains et Renaud Muselier, et un spectateur silencieux, le Rassemblement national, qui rêve de conquérir la région.

"Ce n’est pas du tout comme ça qu’on avait prévu les choses", commente cependant ce vendredi, avec le recul, un député macroniste auprès de LCI. "Emmanuel Macron nous avait dit l’été dernier qu’il ne fallait surtout pas reproduire les erreurs des municipales. Il était prévu de monter des chefs de file régionaux et de présenter un projet de compétences, puis de discuter localement en Paca d’un rapprochement possible avec Muselier. Il n’était pas du tout question d’annoncer un accord national. Or c’est ce qui a été fait par Jean Castex dans le JDD, sous la pression de Cluzel et de quelques élus locaux..."

Personne n'attendait le Premier ministre, mobilisé par la crise sanitaire, sur ce terrain-là. Et pourtant, ce dimanche 2 mai, c'est Jean Castex qui a été missionné par l'Élysée pour annoncer la grande nouvelle au JDD. "La majorité présidentielle répond très favorablement à l’initiative de Renaud Muselier", explique le Premier ministre. Pour faire face au risque d'une victoire du RN conduit par Thierry Mariani dans la région, la liste LaREM de Sophie Cluzel va "intégrer le dispositif conduit par Renaud Muselier". Le chef du gouvernement y voit "un exemple de la recomposition politique" souhaitée par Emmanuel Macron. Renaud Muselier, lui, "prend acte" de la décision et salue "la voix de la raison et du bon sens".

L'après-midi, il organise une conférence de presse aux côtés de Christian Estrosi, maire de Nice, mais aussi l'un des artisans du rapprochement régional avec la majorité présidentielle. Tout le monde attendait un divorce en règle avec LR. Mais les propos de Renaud Muselier sont plus sobres que le matin. "J'ai fait appel au soutien le plus large. Je pense que le dépassement est impératif pour des élections locales. Le Premier ministre a répondu positivement et annoncé le retrait d'une candidature gouvernementale. Cette liste sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle, plurielle", explique-t-il. Puis il démine en partie les annonces du Premier ministre, invoquant sa "loyauté" envers sa famille politique. "De nombreuses rumeurs, fake news, circulent sur la composition des listes. Ces listes ne sont pas faites et seront déposées le 17 mai. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord d'appareil, pas de fusion de liste. Je donnerai la priorité aux candidats qui s'engagent pour des mandats locaux, et non nationaux." Christian Estrosi, lui, ne pipe mot, mais il est particulièrement remonté contre les instances LR.

Un conseil stratégique est organisé mardi matin pour tenter de sortir de la panade. Renaud Muselier ne devait pas y être : il s'y invite au dernier moment. Et pour cause : l'aile droite du parti réclame sa tête et demande à Christian Jacob de prononcer son exclusion. Le sénateur Bruno Retailleau se dit favorable à la création d'une liste concurrente à celle de Muselier. "C'est une hypothèse", tempère Christian Jacob, "on est capable de le faire, mais on est dans un délai de dix jours [avant le dépôt légal des listes, NDLR], donc c'est compliqué. C’est une décision qui sera collective, donc on va se poser et réfléchir comme on doit le faire face à une situation complexe." Le président des Républicains est d'autant plus ennuyé de la situation qu'il est proche de Renaud Muselier.

Un député LR résume l'embarras partagé à LCI : "Le temps manque. Comment bâtir en une semaine une liste avec 150 noms ? Si on fait un faible score on sera ridicule, si c'est haut on flingue Muselier et on fait passer le RN."

À l'issue de la réunion, le président de la région Paca s'exprime. Le ton a changé. "On a parlé, c'était très libre et très ouvert. Je veux montrer que je suis libre et indépendant. C'est moi qui décide. Ce n'est pas le Premier ministre, le président de la République qui décident pour moi. J'ai toujours été libre." Christian Jacob, aussi, calme le jeu : "Je suis convaincu qu'on va résister à ces tentatives de déstabilisation" de la majorité présidentielle, assure-t-il. "Je pense que Renaud Muselier a entendu le message de ses vrais amis politiques que sont Les Républicains. Il va faire une déclaration dans l'après-midi, et sur cette base nous prendrons nos décisions." Un cadre LR résume à LCI : il s'agit bien d'un gros coup de pression sur Renaud Muselier. "Ça a été une vraie discussion franche. On lui a dit les choses franchement : soit tu es clairement avec nous et on te soutient, soit tu fais une alliance avec En Marche et tu n'as plus ta place ici... Il a écouté, et je crois qu'il a compris."

Pendant ce temps, Jean Castex enfonce le clou : "l'opération a le mérite de poursuivre le dépassement et de mettre chacun devant des responsabilités", explique-t-il lors d'une réunion avec les cadres de la majorité LaREM.