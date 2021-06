Régionales en PACA : seul contre tous, Jean-Laurent Félizia persiste

"Mon sentiment personnel, c’est que je pourrais assumer cette volonté de rester dans l’échiquier politique avec un RN majoritaire." Voilà ce que déclarait Jean-Laurent Félizia le 27 mai dernier à Libération. Un mois après, à l'issue du premier tour des élections régionales, la tête de liste écologiste met donc en application ses intentions. Et ne prend personne de court.

Face au risque de victoire de Thierry Mariani (RN), celui qui mène une liste d'union EELV, PS et PCF ne souhaite pas se retirer au profit du président sortant Renaud Muselier (LR et majorité présidentielle). "Je ne reculerai pas devant cette nécessité", confirmait-il ce lundi dans un entretien sur le site de franceinfo, faisant valoir que "le sursaut républicain vaut mieux qu'un front républicain, qui efface les écologistes et la gauche de tout le paysage politique régional". Dimanche soir, il expliquait que selon lui, les reports de voix sur Renaud Muselier seraient suffisants pour le faire élire, et donc qu'il n'était pas obligé de se retirer.