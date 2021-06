Elections régionales et départementales : à quelle heure connaîtrez-vous les résultats dans votre région ?

Les Français sont appelés aux urnes ce dimanche 20 juin, pour le premier tour des élections régionales et départementales. La majorité des bureaux de votes seront ouverts de 8 heures à 18 heures. Ils fermeront à 20 heures dans les grandes villes ou les communes qui à cause de la crise sanitaire auront choisi de fermer deux heures plus tard pour des questions d'organisation. 20 heures, c'est également l'heure à laquelle tomberont les premières estimations, à découvrir en direct sur TF1 et LCI, et à lire sur LCI.fr. La soirée électorale de LCI débutera à 19 heures, celle de TF1 à 19h45.