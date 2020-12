Le report des régionales et départementales au mois de juin 2021 entériné en Conseil des ministres

Le report des régionales et départementales au mois de juin avait été préconisé dans un rapport commandé à l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré. Tenant compte de ces recommandations et conscient que la situation sanitaire devrait toujours être difficile au mois de mars prochain, le gouvernement a présenté ce lundi 21 décembre en Conseil des ministres un projet de loi portant sur le report de ces élections à juin 2021.

"Texte attendu et conséquence directe de la crise sanitaire et du rapport qui a été remis par Jean-Louis Debré, le ministre de l'Intérieur a présenté un projet de loi décalant au mois de juin les élections régionales et départementales", a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal à la sortie du Conseil des ministres. La date de convocation des électeurs sera fixée par décret, au plus tard six semaines avant le scrutin : le choix devrait s'arrêter entre les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin. Le texte sera examiné, en première lecture au Sénat, la semaine du 25 janvier.