Abstention massive : "Les régions ne sont plus perçues comme des instances politiques souveraines"

Le politologue Stéphane Rozès, enseignant à Science Po et président de Cap (Conseils, analyses et perspectives), propose une lecture différente de cette participation historiquement faible. Il s'en explique à LCI.

Alerte rouge sur la participation des électeurs en France. Le 20 juin, au premier tour des élections régionales et départementales, près de 2 électeurs sur 3 ne se sont pas déplacés dans les bureaux de vote. De nombreux responsables politiques y voient le signe d'une crise démocratique majeure, et certains proposent de mettre en place le vote par correspondance, ou encore le vote électronique.

Le premier tour des élections régionales s’est caractérisé par une abstention record. Les raisons sont-elles conjoncturelles ou structurelles ?

Il faut s’entendre sur ce que l’on appelle une raison "structurelle". Si cela désigne le fait que les Français se détournent de la politique, ma réponse est non. S’il s’agit de dire que les départements et les régions ne sont plus perçus par les Français comme des instances politiques souveraines, ma réponse est oui. On le voit très clairement dans le fait qu’en Corse, la participation aux élections territoriales a atteint 57% dimanche, tandis que la participation aux élections régionales dans le Grand Est n’est que de 29%. Autrement dit, il y a une forte participation lorsqu’il y a une correspondance entre les institutions et le territoire, et l’inverse se produit dans une région comme le Grand Est, qui est un regroupement baroque de populations.

Selon vous, la réforme territoriale de 2015, qui a abouti à la création des grandes régions, est donc responsable de ce sursaut d’abstention ?

L’abstention constatée au premier tour n’est pas seulement liée au contexte post-confinement, aux règles sanitaires ayant entouré le scrutin ou encore aux problèmes d’acheminement des professions de foi. Oui, il y a des raisons structurelles, qui ne tiennent pas à un manque de civisme des électeurs, mais à ce millefeuille territorial, ce dédale administratif sur lequel les citoyens ont le sentiment de n’avoir aucune prise, où les grandes orientations sont décidées ailleurs.