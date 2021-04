Élections régionales : il sera possible de faire une demande de procuration de vote en ligne

Faciliter l'établissement de procurations pour encourager les Français à voter. C'est le but du service lancé par le ministère de l'Intérieur "pour tous les scrutins qui se dérouleront à compter du 11 avril 2021 et dans la perspective du double scrutin départemental et régional des 13 et 20 juin 2021". En effet, il sera dorénavant possible d'établir sa demande de procuration de vote en ligne, en quelques minutes, se félicite Beauvau ce mardi 6 avril.

Pour cela, l'électeur devra se rendra sur une plateforme dédiée (www.maprocuration.gouv.fr), se connecter, et renseigner toutes les informations nécessaires (état civil du mandat et du mandataire, lieu de vote, etc) à l'établissement de sa procuration. Toutefois, la dématérialisation complète de la procédure n'étant pas encore disponible, le mandant devra ensuite se rendre au commissariat pour confirmer son identité.