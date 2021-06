Élections régionales et départementales : quel rôle et quels enjeux pour la gauche ?

Cinq régions sont actuellement dirigées par la gauche : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle Aquitaine et Occitanie. Réussira-t-elle à les garder sous son giron le 27 juin prochain ? Pourra-t-elle en perdre certaines et en gagner d’autres ? Alors que les combats annoncés entre les Républicains et le Rassemblement national focalisent toute l’attention médiatique, quel sera le rôle de la gauche dans ces élections ?

Oui, les territoires où la gauche peut l'emporter existent bel et bien. En Occitanie par exemple, la présidente sortante Carole Delga (PS) ne semble pas vraiment menacée, même si elle aura à affronter une liste écologiste et une liste de la gauche radicale au premier tour. Au second, un sondage Ifop publié le 1er juin la donne gagnante avec 37% des voix devant le candidat RN (31%), LaREM (16%) et LR (16%). En Nouvelle-Aquitaine également, le président sortant Alain Rousset a, lui aussi, de grandes chances d’être réélu. Un sondage Ifop du 31 mai le donne gagnant à 37% au second tour, devant la liste RN (24%), LaREM (22%) et LR (17%).

En Centre-Val-de-Loire, le socialiste François Bonneau conservera-t-il son poste ? Selon les sondages, aucun gagnant clair ne se dessine. La tête de liste RN Aleksandar Nikolic et le représentant de la majorité Marc Fesneau sont tous les deux en position de l’emporter au second tour (30% pour le premier, 25% pour le second, et 29% pour le socialiste selon une enquête Ipsos pour France Bleu datant de mi-mai). La partie s’annonce également serrée en Bretagne. Selon un sondage Odoxa pour Le Télégramme datant du 25 avril, le socialiste Loïg Chesnais-Girard, président sortant, est au coude-à-coude avec le candidat soutenu par la majorité présidentielle, la candidate LR et la liste écologiste. La gauche a également des chances en Bourgogne-Franche-Comté et dans les Pays de la Loire.