Élections régionales : historiquement faible, la participation peut-elle rebondir au second tour ?

Près de deux électeurs sur trois ne se sont pas rendus aux urnes dimanche, à l'occasion du premier tour des élections régionales. Un taux d'abstention de l'ordre de 66% qui pulvérise les précédents scrutins, et qui pousse une partie de la classe politique à lancer des appels solennels aux électeurs pour aller voter à l'occasion du second tour, dimanche 27 juin.

Au-delà des raisons profondes à l'origine de ce phénomène qui ne cesse de s'amplifier depuis trois décennies, peut-on imaginer un sursaut de participation entre le premier et le second tour ?

L'idée que les électeurs puissent brutalement prendre conscience du danger de l'abstention et se remobiliser massivement le 27 juin semble hypothétique, à en juger par les élections passées. Toutefois, le mode de scrutin proportionnel propre aux élections régionales semble permettre des rebonds de participation entre le premier et le second tour.

Le précédent scrutin, en 2015, s'était tenu juste après les attentats de Paris, et ces derniers avaient eu un impact assez important sur la participation. Après un premier tour à 49,9% de participation, un rebond avait bel et bien eu lieu : au second tour, la participation s'était élevée à 58,4%, soit près de 8 points de plus.

Lors des élections régionales de 2010, la participation avait gagné près de 5 points entre le premier tour (46,33%) et le second tour (51,22%). Idem en 2004, entre les 60,84% du premier tour et les 65,66% du second.