Élections régionales : Sophie Cluzel reste "candidate", nouvel imbroglio en Paca

"La majorité présidentielle sera représentée au premier tour, ça ne changera plus, je veux que ce soit très clair", a martelé celle qui était censée retirée la liste LaREM dans cette région au profit de Renaud Muselier. Ciblant "les apparatchiks parisiens" de LR, elle a dénoncé les conditions imposées à son éventuelle présence sur la liste de Renaud Muselier, qui exclurait des personnalités issues du gouvernement, des députés ou bien des sénateurs liés à la majorité. Pour rappel, il ne reste plus que dix jours avant le dépôt des candidatures en vue du premier tour, prévu le 20 juin.

Tout en assurant continuer de discuter avec les artisans de ce rapprochement entre LaREM et Renaud Muselier, dont Christian Estrosi et Hubert Falco - qui viennent de démissionner de LR -, la secrétaire d'État fait comprendre qu'il n'est pas question qu'elle quitte le gouvernement. "C'est contraire à mon ADN de poser des conditions d'exclusion", a-t-elle expliqué sur France Info. "Je ne demande à personne des conditions pour entrer sur ma liste."

Dans l'entourage de Renaud Muselier, on se questionnait sur le sens de ces déclarations, vendredi matin. "Soit ils essayent de nous mettre un coup de pression et Emmanuel Macron bluffe, soit il a activé son plan B", expliquait-on à LCI. "Sophie Cluzel, je comprends qu'elle soit échaudée... Hier soir, on se demandait si Emmanuel Macron allait venir nous soutenir pour la campagne et ce matin, on a possiblement une liste contre nous."