La moitié du Sénat renouvelée dimanche : quels sont les enjeux du scrutin ?

Le PS conservera-t-il se place de second ?

Patrick Kanner, patron des sénateurs socialistes, s'attend à ce que le PS conserve sa place de deuxième groupe du Sénat. Il a aujourd'hui 71 sièges dont 35 renouvelables. Il espère également récupérer des sièges d'élus PS passés chez LaREM en 2017, dont celui même du président du groupe macroniste François Patriat. En revanche, une union avec les écologistes ne semble pas d'actualité pour grossir leur groupe.

Un groupe vert verra-t-il le jour ?

Depuis 2017, il n'y a plus de groupe écologiste au Sénat. Pour rappel, il faut dix élus pour constituer un groupe. Aujourd'hui, quatre élus verts siègent au Sénat, et un ou deux élus à la fibre écologique pourraient être tentés de les rejoindre. Il leur faudrait donc convaincre encore une poignée de nouveaux élus pour former un groupe. Esther Benbassa (EELV) et Ronan Dantec (ex-EELV) pourraient être candidats à sa présidence.