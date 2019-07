Élisabeth Borne : "Nicolas Hulot sait bien qu'on s'est battu pour faire changer ce traité"

Invitée sur LCI, Élisabeth Borne a réagi à la tribune publiée par Nicolas Hulot à l'intention des députés pour leur demander de s'opposer au Ceta. L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, qui suscite de nombreuses réticences, doit être voté mardi 23 juillet à l'Assemblée nationale. "Nicolas Hulot sait bien qu'on s'est battu pour faire changer ce traité. Il y a fortement contribué. Le Parlement aura à cœur de voter et notre majorité aura à cœur de voter ce traité", a déclaré la nouvelle ministre de la Transition écologique et solidaire.



