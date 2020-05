Transports : pour faire respecter la distanciation sociale, Elisabeth Borne envisage des "sanctions" et des "fermetures de stations"

Samedi, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, avait évoqué un manque à gagner de déjà deux milliards d'euros en raison de la crise sanitaire, en raison d'un service minimum, auquel s'ajoute un milliard d'euros de trou lié à la grève des transports en décembre-janvier et, craignant que la situation financière de la SNCF - qui cumulait une dette de quelque 35 milliards d'euros début 2020 - ne s'aggrave, il en a appelé à l'Etat actionnaire.

Si Jean-Baptiste Djebbari a affirmé ce dimanche ne pas avoir de "vision suffisamment précise pour rentrer dans ce type de discussion avec la SNCF", Elisabeth Borne ne ferme pas la porte ce lundi : "On sera aux côtés de la SNCF (...) On a dit de façon générale que l'on soutiendrait nos entreprises, nos emplois... l'Etat a répondu présent quand la SNCF était en grande difficulté". Ainsi, "on va avec les dirigeants de la SNCF et le secrétaire d'État en charge des Transports Jean-Baptiste Djebbari, trouver des solutions pour que cette entreprise indispensable pour bon nombre de Français puisse continuer à rendre le meilleur service aux Français (...) et donner les moyens à la SNCF de poursuivre son programme d'investissement."