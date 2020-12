Elisabeth Guigou présidera une commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants

La commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a été installée jeudi 10 décembre pour une durée de deux ans. Et le secrétaire d'État à l'Enfance et aux Familles Adrien Taquet a indiqué que sa présidente serait l'ancienne ministre socialiste Elisabeth Guigou. Ministre de la Justice de 1997 à 2000 puis du Travail de 2000 à 2002, Élisabeth Guigou a ensuite été députée, avant de quitter la politique en 2017 après sa défaite en Seine-Saint-Denis lors des législatives.

"Élisabeth Guigou est une figure d'autorité, elle a une expérience politique solide et connaît bien les institutions", a-t-il déclaré, saluant une personnalité qui "s'est engagé du côté des victimes, notamment lorsqu'elle était garde des Sceaux, et saura appréhender ce sujet grave et profond". Adrien Taquet et Elisabeth Guigou se sont rendus dans l'après-midi à la Maison Jean Bru, la seule institution d'accompagnement et de prise en charge d'enfants victimes d'inceste, située à Agen (Lot-et-Garonne).