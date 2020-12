Elisabeth Moreno sur LCI : "Évidemment qu'il y a un privilège blanc"

C'est le genre de concept, importé des États-Unis, qui hérisse certains milieux intellectuels et politiques. Et que la majorité semble vouloir adresser sérieusement en cette fin de quinquennat. Existe-t-il un "privilège blanc" dans nos sociétés ? Pour Emmanuel Macron, la réponse est oui, ainsi qu'il l'a exprimé dans les colonnes de L'Express, mardi 22 décembre. Pour sa ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, invitée de LCI, aussi.

"J'ai travaillé sur les quatre continents de notre planète. J'ai fréquenté le nord, le sud, l'est et l'ouest. Évidemment qu'il y a un privilège blanc", a assuré Elisabeth Moreno, vendredi 25 décembre sur LCI. "Selon qu'on naisse homme blanc ou femme noire en Europe ou en Afrique, vous savez que vous avez plus de chance", poursuit-elle, alors que les discriminations en la matière sont documentées, soit par de nombreuses études commandées par le gouvernement, soit par des décisions de justice.

Et alors que la prise de position d'Emmanuel Macron a été contestée dans les sphères politiques et intellectuelles de la droite et de l'extrême droite, mais aussi à gauche, qui y voient une division "insupportable" de la société, Elisabeth Moreno s'inscrit en faux : "Il ne faut pas que les gens se sentent coupables d'avoir une situation plus confortable. Il faut par contre lutter contre ces inégalités. Pour lutter contre, il faut les reconnaitre. Ce n'est pas faux de dire qu'il y a plus de chances à naître dans certaines conditions. Mais il ne faut pas que ce soit insupportable d'entendre ça. C'est le constat d'un fait, ça n'a pas à être insupportable."