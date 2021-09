Qui est Sarah Knafo, conseillère d'Eric Zemmour ?

DUO - À 28 ans, l'énarque Sarah Knafo conseille et accompagne Eric Zemmour dans son chemin vers la présidentielle. Ce jeudi, elle est, malgré elle, sortie de l'ombre en se retrouvant aux côtés du polémiste, en une de Paris Match. Quel est le parcours de cette souverainiste, ancienne membre de l'UMP ?

Elle n’est jamais très loin d’Eric Zemmour. Depuis plusieurs mois, Sarah Knafo, accompagne et conseille le polémiste, putatif candidat à l’élection présidentielle. Ces dernières semaines, son rôle s’est révélé au grand jour lors des séances de dédicaces et les rencontres aux allures de meetings organisées par le journaliste à l’occasion de la sortie de son livre. L’énarque de 28 ans est déjà présentée comme la directrice de campagne de l'ami de longue date de sa famille. Épaulée par le consultant Olivier Ubéda, un des artisans de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007, elle agit depuis les coulisses et préfère rester dans l'ombre. Le 28 août dernier, nous l'avions approchée à Mirabeau dans le Vaucluse où se tenait l'université d'un micro-parti baptisé "Objectif France". "Je suis vraiment désolée, je ne veux pas répondre aux médias", avait-elle gentiment éconduit Paul Larrouturou qui lui demandait si elle faisait la jonction entre Génération Z et les amis d'Eric Zemmour, chargés de chercher les éventuels parrainages indispensables à une candidature à la présidentielle.

Dans son dernier numéro, Paris Match, qui affiche en Une ce couple politique et qui est attaqué par Zemmour et Knafo pour violation de la vie privée, écrit : "C’est elle qui organise les 23 pôles thématiques, c’est elle aussi qui conçoit le maillage du territoire pour collecter les indispensables signatures, c’est elle encore qui recrute des militants, des conseillers, des communicants."

Celle qu’Eric Zemmour a aidée à préparer son concours de l'ENA vient de démissionner de son poste à la Cour des comptes. Son engagement politique n’était pas compatible avec ses fonctions au sein de l’institution. Sarah Knafo a toujours été engagée politiquement. À Sciences-Po', elle cofonde une association étudiante défendant des positions souverainistes et eurosceptiques, et rencontre Henri Guaino, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, dont elle est un temps la collaboratrice parlementaire. Selon L’Obs, l'ancienne membre de l'UMP utilise son appartement du Quartier Latin pour œuvrer à l’union des droites ; elle y organise notamment des rencontres entre Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal ou encore Laurent Wauquiez.

La jeune femme est également passionnée de littérature et d'histoire. Sur son compte Twitter, Sarah Knafo se présente comme la présidente de l’association Alexandre et Aristote, fondée en 2021 et spécialisée dans les conseils de lecture.

