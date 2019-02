Grand débat : faut-il revenir sur le non-cumul des mandats ?

La crise des Gilets jaunes a remis en question de nombreuses réformes ou mesures prises par l'État. Parmi elles, le cumul de mandats. En 2014, de nombreux électeurs avaient soutenu son interdiction. De nos jours, certains pensent que cette proscription a coupé certains élus de la population. Dans les rangs de la majorité, on envisage de revenir sur ce dispositif.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 10 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.