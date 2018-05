Le cabinet d'Emmanuel Macron refuse la visite d'enfants de Pantin à l'Elysée

Gabriel, un ancien jeune élu, qui a eu la chance de réaliser son "rêve" l'année dernière, ne comprend pas, lui non plus. " J’ai appris plein de choses sur l’histoire. C’est grand et magnifique. J’adorerais y retourner ! (…) Le Président de la République est très occupé, mais il n’est pas gêné par nos visites parce qu’on ne va pas dans son bureau ni au premier étage. Je ne vois pas pourquoi cette année ils ne peuvent pas y aller".





Du côté de l'Elysée, on nous précise que "compte-tenu du nombre important de demandes de visites, nous ne pouvons malheureusement pas toutes les satisfaire". Ajoutant que "en 2016, le palais avait reçu 271 demandes de visites. Répartis par jour cela aurait donné quasiment une visite par jour". Or, "l'Élysée est avant tout un lieu de travail et de représentation diplomatique où de nombreux événements se déroulent ou se préparent, rendant alors la visite des salons impossibles. Nous recevons néanmoins régulièrement des scolaires, soit lors de visites, soit lors des jeudis de l'Élysée (représentations musicales récurrentes)."