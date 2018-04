Pourquoi Emmanuel Macron paiera sa taxe d'habitation comme tout le monde

Contacté par Libération, l'Elysée a d'ailleurs confirmé que la taxe d'habitation n'a pas été payée… mais le sera prochainement. "Non, il ne l'a pas payée. Emmanuel Macron a emménagé en mai 2017 et paiera sa taxe d'habitation comme tous les Français". Soit à la fin de l'année 2018. Concernant les seuls présidents de la République, régler ses factures n'est en tout cas pas une première. Selon le Point, Nicolas Sarkozy avait réglé sa taxe d'habitation pour sa présence à l'Elysée. Montant ? 300 euros. François Hollande s'était également acquitté de la taxe d'habitation lorsqu'il était chef d'État. Le général de Gaulle, lui, avait tout simplement fait installer des compteurs d'électricité et d'eau dans le palais pour payer sa propre consommation.