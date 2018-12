Emmanuel et Brigitte Macron : courtes vacances à Saint-Tropez

Emmanuel et Brigitte Macron ont fait une apparition sur la place des Lices le 28 décembre 2018 dans la soirée. Ils ont également été aperçu plus tôt au Port-Grimaud. Un conseiller municipal a confirmé l'absence d'hostilité envers le couple présidentiel durant leurs échanges avec des passants. L'Elysée affirme qu'il s'agit d'un déplacement à titre privé avant la traditionnelle présentation des vœux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.