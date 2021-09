Emmanuel Macron annonce la création d'un centre d'excellence pour la gastronomie française

Un "Marcoussis" ou un "Clairefontaine", mais pour la cuisine et la gastronomie françaises. Emmanuel Macron a annoncé dimanche soir la création d'un "centre d'excellence" de la gastronomie française afin de défendre et promouvoir les métiers de la bouche dans les compétitions internationales.

Le chef de l'État a comparé cette future structure aux centres d'entraînement du football de Clairefontaine (Yvelines) et du rugby de Marcoussis (Essonne), où se retrouvent les équipes nationales avant les grandes compétitions. Ce "centre d'entraînement et d'excellence pour l'ensemble des métiers culinaires" visera à "former pour arriver à l'excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes que vous êtes à gagner au nom des couleurs de la France", a-t-il ajouté.