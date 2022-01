Nice : Emmanuel Macron en visite dans un Hôtel des polices... qui n'a pas encore de permis de construire ?

C’est le terrain sécuritaire qu’Emmanuel Macron occupe ce lundi 10 janvier avec une visite à Nice pour visiter le prochain commissariat et échanger avec des forces de l’ordre et des magistrats. Un déplacement qui n’est pas du goût de tous dans l’opposition, à trois mois de la présidentielle. Dans un courrier rédigé à l’intention du président, Eric Ciotti a critiqué une visite à des fins électoralistes.

"Précipitation, qui se traduit par la visite d’un futur Hôtel des polices de Nice dont le début des travaux n’interviendra pas avant deux ans. (…) Le lauréat ne sera désigné quant à lui que cet été. Ce n’est qu’après cette étape que les études et le permis de construire seront engagés et déposés, les travaux et la pose de la première pierre commenceront donc pas avant 2024. L’opération de lundi ne correspond qu’à un lancement fictif et donc électoraliste", accuse-t-il dans cette lettre, rendue publique sur ses réseaux sociaux.

Des propos également avancés par Valérie Pécresse, au micro de France Info. Selon la candidate LR, le chantier ne bénéficie pas encore de permis de construire. Dans la presse régionale, on peut lire pourtant qu'Emmanuel Macron se rend sur le chantier pour y poser la première pierre. Un futur site qui a pour objectif de réunir la police nationale et la police municipale en un seul et même lieu, l’ancien hôpital Saint-Roch, et qui n’est pas prévu avant 2025. Alors, attend-il toujours son permis de construire, document administratif indispensable pour lancer les travaux ?

Contacté, l’Élysée indique que le projet se situe seulement "au début de la procédure" avec le dépôt des candidatures en vue de réaliser les travaux. Une étape, appelée dialogue compétitif dans les contrats de marchés publics, qui comprend la remise des candidatures, le dialogue avec les candidats sélectionnés, la présentation d’une offre finale, et qui intervient avant celle de la délivrance d’un permis de construire. La visite d’Emmanuel Macron, elle, est justifiée par l’Élysée par le soutien financier de l’État au projet, fixé à 200 millions d’euros. Et non pas au dépôt de la première pierre du futur site, qui n’a pas encore de maitre d’ouvrage.