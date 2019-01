Emmanuel Macron a reçu les artisans boulangers à l'Élysée

Emmanuel Macron a reçu ce vendredi 11 janvier 2019 les artisans boulangers pour la traditionnelle galette des rois à l'Élysée. Le chef de l’État est intervenu à cette occasion en faisant allusion à la crise que connaît le pays depuis près de deux mois. Il a également annoncé que sa lettre adressée aux Français sera diffusée dans les médias et sur les réseaux sociaux lundi 14 janvier 2019.



