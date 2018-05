Emmanuel Macron à Sydney : "Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire les commentaires d'actualités"

A peine arrivé sur le tarmac australien, Emmanuel Macron est assailli de questions. Il a tenu a répondre aux critiques selon lesquelles il esquiverait les manifestations du 1er mai. "Les voyages sont programmés avant", se défend-il. Le Président assure qu'il se préoccupe en permanence de ce qui se passe à Paris et qu'il n'est pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit. "Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire les commentaires d'actualités. Il est d'agir pour le pays chaque jour, partout", a-t-il rajouté.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/05/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.